Доступный валежник заканчивается в Бурятии

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Доступные населению запасы валежника заканчиваются в Бурятии в преддверии холодов. На этом фоне, по словам властей, есть проблемы со снабжением древесиной и ценами на дрова.

Спикер Народного Хурала Бурятии предложил отнести старый сухостой к «недревесным лесным ресурсам». Сейчас к этой категории относятся валежник, пни, береста и кустарник.

«Федеральное законодательство не предусматривает отнесение к недревесным лесным ресурсам погибших деревьев (старый сухостой). Вместе с тем отмечаем, что отнесение старого сухостоя к недревесным лесным ресурсам позволит свободно и бесплатно осуществлять их заготовку гражданами для собственных нужд без ограничений», — цитирует Павлова пресс-служба регионального парламента.

Дело в том, что сейчас, по словам Павлова, запасы валежника в легкодоступной местности для населения Бурятии сократились.

«В настоящее время запасы валежника в легкодоступной местности существенно изменились. У нас гористая местность. Большая часть валежника сосредоточена в горно-лесистой местности республики, что значительно затрудняет заготовку», — добавил Павлов (цитата по «Восток-Телеинформу»).

«Также остро стоит вопрос создания системы доступного централизованного снабжения жителей древесиной с целью отопления, проблемой остается и высокая стоимость дров. Аналогичная проблема сегодня прослеживается и в других субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», — заявил Павлов.

Общая потребность населения Бурятии в дровяной древесине составляет 670 тыс. кубометров в год. При этом ежегодный объем сбор валежника составляет около 300 тыс. кубометров.

По данным Бурятстата, в январе-июне тонна угля для населения подорожала сразу на 10,86%, а вот кубометр дров якобы подешевел по сравнению с декабрем 2021-го на 1,49%.