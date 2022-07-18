Пожар начался в мэрии Томска

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Пожар начался в мэрии Томска
18 Июл 2022, 07:01

Мэрию Томска эвакуировали из-за пожарной сигнализации. В здании работают специалисты по тушению, сообщили в администрации.

«Сегодня в здании мэрии сработала пожарная сигнализация. На месте работают специалисты по тушению. Предположительно, источник задымления располагается на чердаке», - говорится в сообщении мэрии.

Проведена эвакуация сотрудников.

UPD: Источник задымления на чердаке здания мэрии ликвидирован. Сотрудники мэрии вернулись на рабочие места, сообщили в администрации. 


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