Троих детей увезли в больницу после аварии в Новосибирске

© ГИБДД по Новосибирской области
Троих детей увезли в больницу после аварии в Новосибирске
18 Июл 2022, 07:41

Авария с четырьмя машинами произошла в левобережье Новосибирска. Трое детей госпитализировали, но потом отпустили домой.

Водитель 1978 года рождения двигался на автомобиле Toyota по улице Немировича-Данченко в сторону Сибиряков -Гвардейцев. Он не выдержал дистанцию и врезался в Peugeot 408, считают в ГИБДД.

«„Пежо“ совершил столкновение с „Сузуки Гранд Витара“, после чего „Сузуки“ столкнулся с „Ниссан Патфиндер“, — рассказали в ведомстве. — Все автомобили двигались в попутном направлении».

Трое несовершеннолетних мальчиков, ехавших в Peugeot и Suzuki, госпитализированы. Их отпустили домой после осмотра.

Водителем Toyota оказался мужчина, которого ранее лишили прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Теперь он снова отказался. На него составили протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, лишённым права управления), также решается вопрос о возбуждении дела по ст. 264.1 УК (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).


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