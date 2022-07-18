Обмеление Оби не несет рисков для водоснабжения и рыбы, но повлияет на судоходство — власти

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Обмеление Оби не несет рисков для водоснабжения и рыбы, но повлияет на судоходство — власти
18 Июл 2022, 08:20

Власти Новосибирской области прокомментировали ситуацию с понижением уровня воды в Оби. Обмеление вызовет проблемы с судоходством. Для водоснабжения и для биоресурсов угроз нет.

«Понижение уровня воды в реке может повлечь временные проблемы для судоходства, в том числе с движением маломерных судов. Вместе с тем, как сообщил на оперативном совещании в правительстве министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, никаких рисков для водоснабжения ни в Новосибирске, ни ниже по течению Оби нет», — говорится в сообщении областного правительства.

По словам заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства Евгения Лещенко, сброс воды практически равен притоку в водохранилище, уровень воды остается стабильным и не влияет на состояние биологических ресурсов.

«Что касается ситуации ниже по течению Оби нет серьезных опасений по водозабору, — отметил Евгений Лещенко. — С учетом прогнозируемых осадков на ближайшее время и тех, что уже прошли на территории Алтая, рисков дальнейшего снижения притока мы не видим».

По данным синоптиков, с конца второй – в третьей декадах июля на реке Обь в районе села Дубровино минимальные уровни воды ожидаются ниже проектной отметки навигационного уровня (проектная отметка навигационного уровня 230 см).


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