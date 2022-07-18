Томских учительниц хотят отправить в «ЛНР», «ДНР» и Запорожье. Не все из них согласны

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Четырех педагогов из Томской области пригласили преподавать в «ЛНР», «ДНР» и Запорожье. Минимум одна из них отказалась ехать. Размер зарплаты учителям не сообщили.

Учителей из Томской области пригласили преподавать в ЛДНР, Запорожье и Херсонскую области, сообщает «Улица Бархатная», в чьем распоряжении оказался список педагогов. Первыми на существование такого документа обратил внимание «Альянс Учителей».

По сведениям «Бархатной», в документе о предложенных к командированию преподавателей оказались четыре учительницы из школ, находящихся в области, — из самого Томска никого нет. Все учителя преподают разные предметы: от географии до иностранных языков.

Тг-канал уточняет, что как минимум одна из четырех учителей отказалась ехать. Ей предложили отправиться в ЛДНР на четыре месяца. Срок командирования у другой учительницы — до 2027 года, а работа начинается уже с 1 сентября 2022-го, следует из документа.

Документ, отмечает «Улица Бархатная», разослали районные управления образования в электронном письме по школам. При этом размер зарплаты учителям не указали. Но соглашаться на командировку их не принуждали.