Новосибирский Роспотребнадзор ждет прироста бессимптомных больных ковидом

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В Новосибирской области прогнозируют увеличение числа заболевших коронавирусом. Наблюдается рост количества бессимптомных носителей.

«У нас на прошедшей неделе активно выявляются бессимптомные носители, их число достигло практически 3% от общего числа. Ожидается незначительное превышение заболеваемости коронавирусной инфекцией, мы видим это и по другим регионам, — сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов в облправительстве (цитата по НГС). — Обращались к коллегам, те меры, которые рекомендованы, надо доносить до населения. Это, в том числе, использование масок, рекомендательная норма».



По последним данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, 17 июля были госпитализированы шесть новосибирцев. Всего за сутки подтверждено 47 случаев заражения. Один заболевший скончался.

Всего, по официальным данным, в регионе с начала пандемии было подтверждено почти 261 тыс. случаев ковида. Умерли 5694 зараженных.