Свыше 110 тыс. предприятий закрылось в России с марта

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Количество закрытых с марта по июнь предприятий в России составило 113,5 тыс. Это на 17,5% больше, чем за тот же период 2021 года и на 30% больше, чем открылось. Из Сибири в десятке регионов с наименьшей долей открытых компаний относительно закрытых оказалась Томская область. Вместе с тем в Бурятии, Хакасии, Туве, Забайкалье и Омской области фирмы открывались чаще, чем закрывались.

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza подсчитала, сколько закрылось компаний за санкционные месяцы — с марта по июнь. По данным экспертов, количество закрытых в России фирм за этот период составило 113,5 тыс. — на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество регистраций новых компаний практически не изменилось и составило 78,6 тыс. — 69,2% относительно числа закрытых.



В список регионов, где наблюдается наименьшая доля открытых предприятий относительно ликвидированных, попала Томская область (38,6%). Лидерами по этому показателю оказались Владимирская область (26,9%), Ингушетия (30,2%), Марий Эл (32,9%).

Основная часть выбывших компаний была исключена из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов: в 68,7% случаев (78 тыс. компаний) — в связи с наличием недостоверных сведений (речь идет, прежде всего, о компаниях с признаками фиктивного бизнеса, в которых директор и владельцы руководят или владеют множеством юридических лиц, а по адресу предприятия зарегистрировано большое количество других организаций, отмечают аналитики.

Около 14,5% закрывшихся предприятий (16,5 тыс.) были ликвидированы непосредственно собственниками, в том числе 2,2% (2,5 тыс.) — в порядке банкротства.

Прирост численности предприятий был зафиксирован в 13 регионах, многие из них оказались за Уралом. Количество открытых предприятий превысило закрытые в Туве (213,9%), Бурятии (159,6%), Забайкальском крае (128,3%), Омской области (128,1%), Хакасии (107,3%). Впрочем, в большинстве случаев такая статистика объясняется эффектом низкой базы, говорят в FinExpertiza.