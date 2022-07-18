Читинец насмерть забил сожительницу на глазах у детей

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Читинец избил сожительницу и несколько раз бросил ее с силой на пол, от чего женщина скончалась. За происходящим наблюдали ее маленькие дети. Мужчина получил 15 лет колонии.

Жителю Читы вынесли приговор за убийство женщины. Его обвинили по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили в пресс-службе Черновского районного суда.

Суд установил, что в сентябре 2021 года пьяный мужчина, находясь в квартире, не менее 35 раз с силой ударил сожительницу руками и ногами по голове, а после несколько раз сбросил ее с высоты своего роста на пол. Читинец долгое время избивал сожительницу, чтобы «причинить ей мучения». За происходящим наблюдали ее маленькие дети.

«Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия в результате тупой сочетанной травмы головы, туловища, конечностей, осложнившейся развитием травматического шока», — уточнили в пресс-службе.

Обвиняемый не признал вину. Суд назначил мужчине 15 лет колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу.