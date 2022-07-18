Дожди и грозы обещают синоптики новосибирцам
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В Новосибирской области 19−21 июля ожидается теплая погода, но с дождями, грозами и туманами.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью 19 июля в Новосибирской области прогнозируется +8… +13, днем будет +21… +26. Затем температура начнет повышаться — ночью 20 июля до +9…+14, 21-го — до +10…+15. Днем 20 и 21 июля будет +23…+28.
Ветер ожидается от северо-западного до юго-западного, в основном 3−8 м/с, с порывами до 14 м/с.
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