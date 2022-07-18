Отчеты объявленного «иноагентом» новосибирского журналиста появились в продаже

© Соцсети
Отчеты объявленного «иноагентом» новосибирского журналиста появились в продаже
18 Июл 2022, 13:32

Отчеты новосибирского журналиста Петра Маняхина*, собранные для Министерства юстиции РФ, продают через NFT. Цена зафиксирована.

Объявление о продаже NFT, собранной из отчетов Петра Маняхина в Минюст за год, появилось на площадке OpenSea. Фиксированная цена — 1 эфириум (около 1,48 тыс. долларов США).

«NFT создана на некоем бесплатном блокчейне, поэтому цена фиксированная. Вдруг у вас есть друзья-криптомиллионеры! А еще в той же коллекции есть картинки, нарисованные нейросетью из „Данного сообщения“», — прокомментировал Маняхин в соцсетях.

Аукцион не предусмотрен, но покупатель может предложить собственную цену.

Минюст РФ признал Маняхина «иностранным агентом» в июле 2021 года. Журналист посчитал это решение незаконным и дискриминационным. Он обжаловал его в суде. Железнодорожный суд Новосибирска после длительного процесса отклонил иск, решение обжаловано в областном суде.

*По версии Минюста РФ, являются СМИ, выполняющими функции иностранных агентов. Мы обязаны указывать это по запретительным законам.


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