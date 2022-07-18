Разрушение отрасли: как игроки рынка оценивают создание единого рекламного оператора

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Госдума рассмотрела поправки о создании единого рекламного оператора, который фактически будет регулировать размещение всей рекламы на цифровых носителях вроде билбордов и электронных досок объявлений в стране. Разобраться в механизме его запуска и работы, кажется, непросто даже депутатам. Нет понимания и в регионах — с ними документ и не обсуждали, признал его автор. Участники рынка говорят о рисках уничтожения целой отрасли, но видимо, они опоздали — законопроект принят в первом чтении. Тайга.инфо рассказывает о возможных последствиях.

Превентивный удар



Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в закон «О рекламе», которые внес зампред комитета по экономической политике единоросс Артём Кирьянов. По его замыслу, в стране появится единый оператор цифровых рекламных конструкций — билбордов с экраном, рекламных табло на транспорте и «электронных досок объявлений», типа «Авито».

Все объяснения, которых при рассмотрении законопроекта удалось добиться парламентариям (а вопросов было много), со стороны автора и спикера Госдумы Вячеслава Володина, вынужденного взять дело в свои руки, свелись к защите интересов государства и граждан от иностранного бизнеса.

«Приведу пример „Авито“, у которой 41% от доли электронных досок объявлений — компания голландская. И мы знаем, что те данные, которые люди отдают (42 млн в месяц) — мы не знаем, где они обрабатываются, но они точно пересекают границу», — говорил Кирьянов.

Кирьянов пояснял, что рекламу могут использовать для «русофобских кампаний на пространстве интернета» и «фейковых вбросов». Но каких-либо реальных примеров «диверсий» привести так и не смог, несмотря на многочисленные запросы от аудитории.

Единый оператор, которым может стать только частная компания, получит право разрабатывать схему размещения цифровых конструкций во всех городах России, эксплуатировать их и брать за это плату. Участки он получит в аренду на льготных условиях, без конкурса, на срок до 30 лет. При этом сейчас схемой размещения рекламных конструкций занимаются муниципалитеты, и это — существенная часть доходов местных бюджетов.

Не все депутаты поняли, почему компания будет частной — ведь она будет отвечать за безопасность граждан (главным образом, очевидно, ментальную). Депутаты, представляющие интересы субъектов, выразили обеспокоенность лоббированием конкретных компаний в ущерб региональным игрокам, созданием монополиста, который без учета местной специфики будет раздавать рекламные места.

А с регионами, как признал Кирьянов, он не посчитал нужным согласовать законопроект.

Это может убить отрасль

После бурного обсуждения, а по мнению депутата-коммуниста Николая Арефьева, даже «позорного», «главный герой» дня, сайт «Авито» обнародовал свою позицию. Прогноз оказался мрачным: в компании заявили о рисках разрушения отрасли.

«Непродуманные инициативы, подобные законопроекту о едином операторе досок объявления, могут в одночасье привести к разрушению целой интернет-отрасли, — говорится в заявлении IT-гиганта, поступившем Тайге.инфо. — Совершенно непонятно, какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания IT-талантов. Конечно, это вызывает недоумение и разочарование у всех участников отрасли, которые помогали и помогают развивать экономику России».

С просьбой не допустить принятия законопроекта выступили и представители наружной рекламы, среди которых названы представители ООО «Постер», ООО «Гэллэри Сервис», ООО «Восток-Медиа», медиагруппы РИМ, «Дизайн Мастер» и другие. Их письмо в ФАС опубликовал депутат Михаил Матвеев.

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Участники рынка увидели ряд рисков в законопроекте, в первую очередь для бизнеса, и фактически ответили на аргументы властей о работе по повышению безопасности.

Они отметили, что законодательство и так предусматривает полный контроль государства за размещаемой информацией, а в случае допуска нарушения оператор наружной рекламы будет просто лишен прав осуществлять свою деятельность.

Авторы обращения предположили, что успешная кибератака, напротив, приведет к размещению на всех экранах страны нежелательного контента: «появление единой сети станет целью номер один для хакеров со всего мира». При этом до сегодняшнего момента не было ни одного случая вывода на цифровые рекламные конструкции контента, угрожающего нацбезопасности или содержащего недостоверную информацию, добавили они.

«…Единый оператор получит право разместить свои цифровые рекламные конструкции на всех ключевых локациях в каждом субъекте федерации и установить монопольно высокую цену за размещение рекламы на них. Таким образом, будут ликвидированы 90% федеральных и локальных участников рынка наружной рекламы, радикально сократятся рабочие места, снизятся возможности рекламодателей по размещению рекламы своей продукции…», — говорится в обращении.

В отличие от инициатора законопроекта участники рынка увидели риски и для властей в случае появления монополиста. Обесценится работа по формированию облика городов в части избавления от «рекламного шума», ведь новый оператор сможет вмешиваться в планирование размещения конструкций. Могут сократиться поступления в региональные бюджеты за пользования землей.

«Данный законопроект будет фактором снижения экономической активности как в отрасли наружной рекламы, так и в целом ряде других отраслей, особенно в сфере малого и среднего бизнеса», — считают авторы обращения.

Опрошенные Тайгой.инфо чиновники из регионов затруднились прокомментировать законопроект, отметив на условиях анонимности, что у них нет понимания, как он будет реализован.

«Я не понимаю, возможно ли это вообще», — сказал один из них.

Между тем 15 июля законопроект был принят в первом чтении голосами единороссов. Под его критерии попадают лишь две компании — ГК Russ Outdoor и Gallery, рассказал «Коммерсанту» руководитель All-billboards.ru Андрей Байдужий.

Компания Gallery публично высказалась о негативном отношении к проекту, став одним из авторов обращения против него, которое мы уже частично процитировали. Russ Outdoor как возможный интересант упоминалась также депутатами на заседании в Госдуме.

ООО «Русс Аутдор» сейчас зарегистрировано в Москве. Его возглавляет уроженец Тбилиси Роберт Мирзоян. Сама компания, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит «Медиа Суппорт Сервисез Лимитед» с Виргинских Британских островов, доля находится в залоге у банка ВТБ до июля 2023 года.

Russ Outdoor, как утверждается на ее сайте, управляет рекламными конструкциями в 34 городах, размещает рекламу в метро и наземном транспорте Москвы, поездах и вокзалах РЖД и аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Суммарный охват рекламных конструкций — более 49 млн человек в месяц.

В ГК Russ Outdoor «Коммерсанту» заявили, что в компании не усматривают монополизации в инициативе, потому что у других участников рынка будет возможность по-прежнему участвовать в торгах за право установки конструкций.

На вопрос, будет ли фирма претендовать на статус единого оператора, ответили, что «целесообразность участия будет рассмотрена после принятия законопроекта».

Тайга.инфо