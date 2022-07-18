Глава алтайского поселения о проблемах с дровами: «НАТО, конечно, нынче ждет тяжелейшая зима. Но и нам будет нелегко»

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Глава одного из сельсоветов Алтайского края попросил у региональных властей льгот на качественные дрова. Он поддерживает «спецоперацию» в Украине, но признает, что сибирякам, которые «в долгах как в шелках», будет нелегко пережить зиму.

«В негазифицированных сёлах Алтайского края (которых у нас большинство) — самый разгар подготовки к предстоящей зиме. Люди пытаются закупать твердое топливо — дрова, — рассказал в своем телеграм-канале глава Сибирского сельсовета края Олег Боронин. — Ещё несколько месяцев назад я предупреждал, что в связи с взрывным ростом цен на уголь и дрова в нашем регионе, а также по причине вероятного дефицита твердого топлива региональному правительству следовало бы серьезно обеспокоиться вопросом помощи в подготовке населения к зиме. Особо, похоже, никто не озаботился».

Проблема качественной льготной дровяной древесины обсуждалась на различных площадках, но решений так и не было, отметил Боронин.

«Я наблюдаю, что земляки в основном покупают на зиму не нормальные дрова, а различные отходы лесопиления. Потому что нормальные дрова дорогие, а с доходами у селян Алтайского края — как-то, мягко говоря, не очень. При этом я не вижу, чтоб народ активно закупался углем. На уголь денег тем более не хватает. Народ в долгах как в шелках. В общем, страны НАТО, конечно, нынче ждет тяжелейшая зима. Но и нам будет нелегко», — заявил чиновник.

При этом Боронин списал проблемы на решения на региональном уровне власти. Отметим, что сам Боронин публично поддерживает «спецоперацию» в Украине и предлагает стране отказаться от части своих территорий.

«По углю вроде как лучше: принято решение о выделении средств муниципалитетам из краевого бюджета на выплаты компенсаций гражданам из-за роста цен на уголь. Но эти компенсации составят по моим подсчётам не более четырех тысяч на семью, а в основном — гораздо меньше. Мёртвому припарка», — добавил Боронин.



Напомним, что в 2021 году регионы Сибири столкнулись с небывалым дефицитом угля для отопления частных домов. Поставщики угля могли существенно увеличить продажи за границу, в том числе в Китай, на фоне высоких цен и поручения президента России Владимира Путина. Региональные власти говорили о проблемах с логистикой, существенном росте цен на перевозки и даже отсутствии топлива на рынке. Из-за подорожания топлива жители частного сектора и сельских районов вынуждены топить дровами, которые в общем объеме выходят значительно дороже, чем уголь.