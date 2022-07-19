Усманов заявил об угрозе банкротства крупнейшего в РФ месторождения меди в Забайкалье

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Миллиардер, основатель холдинга USM Алишер Усманов допустил банкротство основных дочерних корпораций группы: «Мегафона», «Металлоинвеста» и «Удоканской меди». USM контролирует крупнейшее месторождение меди, которое находится в Забайкалье.

Усманов допустил банкротство «Мегафона», «Металлоинвеста» и «Удоканской меди». Это следует из его иска к Евросоюзу о снятии персональных санкций.

«Удоканская медь» рискует лишиться оборудования, запасных частей и программного обесмечения. Основной вендор уже приостановил поставки. Если ситуация сохранится, компания не сможет начать производство без задержек и погасить кредиты. Ущерб в этом случае оценивается в 2,17 млрд евро и грозит банкротством.

«В отношении „МегаФона“ ограничительные меры, наложенные на заявителя, могут привести к просроченной выплате банковского кредита, что может привести к перекрестному дефолту по всем другим кредитам, и в долгосрочной перспективе эта компания не избежит банкротства, — сказано в разъяснения к иску. — Что касается „Металлоинвеста“, то, если Deutsche Bank и поставщики высокотехнологичного оборудования приостановят операции с компанией, появится риск срыва крупных инвестпроектов, который приведет к потере позиций на рынке и потере клиентов — Усманов не уверен, что компания сможет пережить это».



В иске подчеркивается, что возможные убытки и банкротства подтвердили экспертные исследования крупнейших международно признанных аудиторских фирм.

Но Совет Европы посчитал недоказанной угрозу «серьезного и непоправимого вреда» в результате замораживания средств Усманова.

ООО «Байкальская горная компания» (БГК) добывает медь на Удоканском месторождении на территории Каларского района. Это крупнейшее подобное месторождение в России и одно из самых больших в мире. БГК входит в группу USM.