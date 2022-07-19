Дети массово отравились в кузбасском лагере

© tanay42.ru

Массовое отравление детей произошло в летнем лагере в Кемеровской области. Следственный комитет начал проверку.

В летнем лагере санатория «Танай» произошло массовое отравление детей, сообщили в СК РФ по Кемеровской области со ссылкой на мониторинг СМИ.

«При этом в публикации отражено, что после установления детей, обратившихся с жалобами на боли в животе, был вынесено решение о досрочном прекращении сезона отдыха», — отметили в ведомстве.

СК начал доследственную проверку. Планируется выяснить характер и очаг заболевания, а также были ли обращения в медицинские учреждения.

ООО «Санаторий Танай» возглавляет Татьяна Анчикова. Фирма, по данным «Контур.Фокус», принадлежит холдингу «Сибирский деловой союз» и АО «Ресурс».