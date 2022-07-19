Дети массово отравились в кузбасском лагере

© tanay42.ru
Дети массово отравились в кузбасском лагере
19 Июл 2022, 07:01

Массовое отравление детей произошло в летнем лагере в Кемеровской области. Следственный комитет начал проверку.

В летнем лагере санатория «Танай» произошло массовое отравление детей, сообщили в СК РФ по Кемеровской области со ссылкой на мониторинг СМИ.

«При этом в публикации отражено, что после установления детей, обратившихся с жалобами на боли в животе, был вынесено решение о досрочном прекращении сезона отдыха», — отметили в ведомстве.

СК начал доследственную проверку. Планируется выяснить характер и очаг заболевания, а также были ли обращения в медицинские учреждения.

ООО «Санаторий Танай» возглавляет Татьяна Анчикова. Фирма, по данным «Контур.Фокус», принадлежит холдингу «Сибирский деловой союз» и АО «Ресурс».


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Почему мы так не любим граждан России?
Вячеслав Мархаев
Этот вопрос задал коммунист Евгений Бессонов, когда в Госдуме обсуждался законопроект об ограничениях и запретах для иноагентов.
Последние материалы
19 Июл, 09:17
Читинский пенсионер МВД с болезнью Бехтерева рассказал, что ему сломали позвоночник в больнице
19 Июл, 08:01
Омский пенсионер четыре раза ударил ножом знакомого из-за спора «о службе и прислужничестве»
19 Июл, 07:19
Десятки населенных пунктов остались без света в Иркутской области
19 Июл, 07:01
Дети массово отравились в кузбасском лагере
19 Июл, 06:45
Усманов заявил об угрозе банкротства крупнейшего в РФ месторождения меди в Забайкалье
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования