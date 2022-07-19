Дети массово отравились в кузбасском лагере
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Массовое отравление детей произошло в летнем лагере в Кемеровской области. Следственный комитет начал проверку.
В летнем лагере санатория «Танай» произошло массовое отравление детей, сообщили в СК РФ по Кемеровской области со ссылкой на мониторинг СМИ.
«При этом в публикации отражено, что после установления детей, обратившихся с жалобами на боли в животе, был вынесено решение о досрочном прекращении сезона отдыха», — отметили в ведомстве.
СК начал доследственную проверку. Планируется выяснить характер и очаг заболевания, а также были ли обращения в медицинские учреждения.
ООО «Санаторий Танай» возглавляет Татьяна Анчикова. Фирма, по данным «Контур.Фокус», принадлежит холдингу «Сибирский деловой союз» и АО «Ресурс».
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