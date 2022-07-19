Десятки населенных пунктов остались без света в Иркутской области

© pixabay.com
Десятки населенных пунктов остались без света в Иркутской области
19 Июл 2022, 07:19

Электроснабжение прервано в ряде населенных пунктов Иркутской области из-за грозы. Энергетики планируют восстановить его в течение дня.

18 и 19 июля в результате прохождения грозового фронта произошли отключения электроснабжения, в том числе превентивные, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Иркутскую электросетевую компанию.

Ночью электроснабжение части потребителей было восстановлено.

По состоянию на 8:00 (3:00 по московскому времени) без электричества оставались 39 населенных пунктов: поселок Озерный, деревня Сапиновка, село Радужное, поселок Сибиряк, село Лесное, поселок Ершовка, село Саннолыжный, Новогромовское, Черемховское и Каменно-Ангарское муниципальные образования, село Хадахан, деревни Быково и Русский Мельхитуй, поселок Кутулик, деревня Тютрино, села Могой и Мало-Молево, поселок Могоенок, село Александровск, деревни Шапшалтуй, Угольный и Иваново, село Маниловск, деревня Шаховск, села Коновалово, Борисово, Владимировка, Азей, Малой и Усть-Куда, деревни Нижняя и Верхняя Идыга, Батхай, Кударейка и Барда, село Хомутово, деревни Талька и Куда, поселок Горный.

Планируемое время восстановления электроснабжения — 15:00.


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