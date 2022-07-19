Читинский пенсионер МВД с болезнью Бехтерева рассказал, что ему сломали позвоночник в больнице

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В Чите пенсионер МВД с болезнью Бехтерева подал иск на больницу, после лечения в которой у него обнаружили перелом позвоночника. Сейчас мужчина прикован к постели. Его дочь подала иск в суд для компенсации морального вреда.

59-летний читинец, пенсионер МВД Игорь Степанов подал иск в суд на Краевую клиническую больницу Забайкалья, сообщили Тайге.инфо в пресс-службе правозащитного проекта «Юраптека».

Степанов попал в медучреждение 28 декабря 2021 года с травмой головы. Мужчина страдал болезнью Бехтерева, главный симптом которой — тугоподвижность позвоночника. Из-за этого голова Игоря была была слегка наклонена вперед и вправо — двигать ей без боли невозможно, о чем он сказал врачам, уточнил проект.

Мужчина провел в больнице почти месяц, и после выписки из больницы положение его головы изменилось — она оказалась запрокинута назад и влево. Оказалось, что во время лечения ему неоднократно проводили КТ и рентген-исследования, во время которых врачи резко поворачивали голову мужчины до нестерпимой боли.

Страховая компания зафиксировала у Игоря тяжелые переломы шейного отдела позвоночника и левой плечевой кости. Сами врачи краевой больницы не объяснили в медицинских документах причины возникновения переломов.

Сейчас Степанов прикован к постели — за ним ухаживает родная дочь. Он также нуждается в проведении высокотехнологичной операции в федеральной клинике в городе Кургане, отметили в «Юраптеке».

Степанов подал иск в суд к больнице о компенсации морального вреда — он оценил свои страдания в 4 млн рублей. Его дочь, которая вынуждена была изменить свою ежедневную жизнь, чтобы ухаживать за отцом, также просит взыскать с больницы компенсацию в 1 млн рублей.

