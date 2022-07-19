Омский пенсионер четыре раза ударил ножом знакомого из-за спора «о службе и прислужничестве»
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Житель Омской области осужден за убийство знакомого во время застолья. Причиной стал разговор «о службе и прислужничестве». 73-летнему мужчине придется провести более 7 лет в колонии строгого режима.
73-летний житель поселка Знаменское Владимир Силкин осужден за убийство, сообщает СК по Омской области.
Преступление было совершено в июле 2021 года, когда Силкин дома у 72-летнего знакмоого распивал спиртное.
«Во время застолья разговор зашел о службе и прислужничестве. Насмешки потерпевшего не понравились подсудимому, в ходе ссоры он нанес потерпевшему четыре удара ножом в шею, от которых мужчина скончался на месте, а подсудимый скрылся с места преступления», — рассказали в СК.
Приговором суда Силкину назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в сумме 2 млн рублей в пользу сына потерпевшего.
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