Выпускник физматшколы НГУ выиграл Международную биологическую олимпиаду

Выпускник СУНЦ НГУ (физматшкола) Назим Мустафин выиграл золотую медаль на 33-й Международной биологической олимпиаде школьников.

Олимпиада проходила в Ереване с 10 по 18 июля. Российскую Федерацию представили выпускники школ этого года Карина Каримова (Физтех-лицей имени П. Л. Капицы , Московская область); Яков Коробицын (школа Центра педагогического мастерства, Москва); Назим Мустафин (СУНЦ НГУ, Новосибирск); Семен Шмаков (СУНЦ МГУ, Москва). По итогам олимпиады все четверо выиграли золотые медали.



При этом Яков Коробицын стал абсолютным победителем олимпиады, а Назим Мустафин занял абсолютное пятое место в мире, сообщает СУНЦ НГУ. Ранее они оба участвовали в Августовской школе по олимпиадной биологии, которая ежегодно проходит в СУНЦ НГУ.

«Чтобы стать призером международных соревнований, олимпиадной биологией, по моим наблюдениям, нужно заниматься лет пять-семь (хотя, конечно, бывают и исключения). Международная биологическая олимпиада школьников отличается высокой конкуренцией, особенно сильные команды приезжают из Китая, Сингапура. Но российская команда самый сложный этап отбора проходит на Всероссийской олимпиаде, там конкуренция за место в национальной сборной даже выше, чем на международных соревнованиях. Поэтому на IBO попадают только сильнейшие. Сама олимпиада проходит в два тура — теоретический и практический. Последний в этом году включал четыре тематических блока: биохимия, биоинформатика, физиология растений, зоология и биосистематика. Задания часто носят междисциплинарный характер. И здесь Назиму как раз помогли знания по физике, математике и химии, за которые он очень благодарен ФМШ», — рассказал старший преподаватель кафедры естественных наук СУНЦ НГУ Владимир Соловьев.

Для Назима Мустафина это уже вторая награда международного уровня. В мае он стал серебряным призером Международной Менделеевской олимпиады по химии. Также Назим — победитель Всероссийской олимпиады школьников по химии и биологии.

После окончания СУНЦ НГУ Назим Мустафин продолжит учебу в Новосибирске. Он поступил на химическое отделение Факультета естественных наук НГУ.