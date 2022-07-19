Красноярский лесоруб получил 16 лет колонии за поджог спящих в бытовке коллег. Присяжные хотели оправдать его

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В Красноярском крае к 16 годам колонии приговорили лесоруба, который сжег бытовку, где спали трое его коллег. Один из них погиб. Присяжные сначала оправдали мужчину, но прокуратура добилась отмены решения. Сам он не признал вину.

45-летнему жителю Минусинска на основании вердикта присяжных вынесли обвинительный приговор по пункту «д» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, а также пунктам «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью, покушение на убийство двух и более лиц с особой жестокостью), сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю 19 июля.

Суд и следствие установили, что 12 февраля 2019 года четыре лесоруба — Болот, Троценко, Лазуткин и Ростовцев — выпивали в бытовке, недалеко от лесопилки «Кроно» в селе Ивановка Ермаковского района. До застолья у Ростовцева случился конфликтом с Троценко и Болотом. Мужчины легли спать, Ростовцев взял находящуюся возле двери канистру с бензином, облил ею внутреннее помещение вагончика, поджег жидкость и скрылся. Троценко и Болоту из вагончика помог выбраться свидетель пожара, а 39-летний Лазуткин погиб на месте от отравления угарным газом.

Дело Ростовцева рассматривали присяжные. И в первом приговоре Красноярского краевого суда говорится, что одному из коллег, с которым он раньше дружил, мужчина предложил уйти из бытовки, однако тот отказался и продолжил спать.

«Действия Ростовцева были квалифицированы как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью; покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, если при этом смерть потерпевших не наступила по независящим от него обстоятельствам, и умышленное уничтожение чужого имущества, путем поджога, с причинением значительного ущерба», — уточняется в приговоре.

Коллегия присяжных оправдала Ростовцева «в связи с отсутствием события преступления».

В апелляционной инстанции прокуратура обжаловала вердикт. Оправдательный приговор отменили. В новом судебном разбирательстве присяжные признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

Ростовцева приговорили к 16 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии особого режима.



Ростовцев полностью отрицает вину, рассказал Тайге.инфо адвокат Ростовцева Юрий Попов. По версии мужчины, пожар произошел по неосторожности.

Защита будет обжаловать приговор.

