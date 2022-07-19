Дело бывшего главного детского психиатра Минздрава по Сибири дошло до суда

© Управление судебного департамента по Новосибирской области. Валентина Макашева

Дело бывшего главного врача Новосибирского областного детского клинического психоневрологического диспансера Валентины Макашевой дошло до суда. Ей грозит до 10 лет колонии.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Макашевой, которую подозревают по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение в особо крупном размере), сообщили в ведомстве 19 июля.

«По версии следствия, главный врач диспансера в период с 2009 по 2020 годы фиктивно трудоустроила в медицинское учреждение пять лиц, фактически не исполняющих свои трудовые функции. Начисленная заработная плата причислялась на счета банковских карт фиктивно трудоустроенных лиц. Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Новосибирской области, составила более 9,7 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.

Обвиняемая частично возместила ущерб в сумме более 8,5 млн рублей, добавили в ведомстве.

Валентина Макашева была главным внештатным детским специалистом-психиатром министерства здравоохранения России по Сибирскому федеральному округу и главврачом Новосибирского областного детского клинического психоневрологического диспансера. Она, в частности, поддерживала создание в обычных школах ресурсных классов для детей с аутизмом и признавала ведущую роль родительского сообщества в решении проблемы адаптации.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска. Макашевой грозит до 10 лет колонии. После задержания в мае 2021 года ее арестовали на два месяца, затем ее отпустили под подписку о невыезде.



Новосибирский детский клинический психоневрологический диспансер подотчетен областному миздраву.