Новосибирский академик поборется за пост главы РАН: «Катастрофический дисбаланс между потенциалом регионов и вложениями государства»

© sbras.ru/Юлия Позднякова. Дмитрий Маркович (справа)

Четверо ученых поборются за пост президента Российской академии наук. Среди них директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН.

Глава Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович выдвинулся на выборы президента академии, сообщили в СО РАН. Он рассказал, что ему предложили баллотироваться коллеги.

«Президент академии наук должен прилагать намного больше усилий к гармоничному научно-технологическому развитию всех территорий страны. И лучше других эту специфику, безусловно, будет осознавать представитель нестоличной России, — уверен Маркович. — Сейчас мы имеем катастрофический дисбаланс между потенциалом регионов (кроме Сибири, это, безусловно, и Дальний восток, и Урал, и южные регионы страны) и вложениями государства в их развитие. Отток квалифицированных кадров из сферы науки и образования продолжается, и чтобы его остановить и обратить вспять, нужны более серьезные усилия, в том числе со стороны руководства РАН».

Маркович окончил физический факультет Красноярского государственного университета, специализировался на кафедре теплофизики. В 1989 году переехал в новосибирский Академгородок. В 1995 году возглавил лабораторию физических основ энергетических технологий, затем руководил отделом теплоэнергетики, а в 2002-м стал замдиректора по научной работе Института теплофизики имени СО РАН.



В 2017 году Маркович возглавил институт и тогда же был избран главным ученым секретарем Сибирского отделения РАН. В 2019-м стал академиком.

Также на выборах выдвинулись действующий президент РАН Александр Сергеев, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и Научный руководитель Тюменского института океанологии СО РАН Роберт Нигматулин.

В течение месяца правительство РФ должно рассмотреть предложенные кандидатуры и принять решение об их допуске к выборам.