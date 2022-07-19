Производители упаковки наращивают объемы в Сибири

Производители стеклотары, пластиковой упаковки и тарного картона в регионах Сибирского федерального округа отмечают рост спроса на отечественную продукцию. Они увеличивают объемы производства.

Банк России в своем докладе о региональной экономике рассказал о росте производства упаковки на предприятиях Сибири



По словам крупного производителя стеклотары, влияние санкций минимально, так как выраженной зависимости от импорта нет — сырье и материалы в основном российские, отмечается в докладе.

Спрос контрагентов, включая транснациональные корпорации, стабильно высокий. Производственные мощности загружены полностью. С начала года выпуск увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Другой представитель отрасли нарастил производство стеклотары на треть. В компании отмечают, что каждый месяц приходят новые клиенты — в основном региональные производители пищевой продукции.

Об увеличении спроса говорит и крупный изготовитель пластиковой упаковки. Потребность испытывают сети для упаковки товаров собственных марок.

«При этом фактор низкой цены становится наиболее важным, поэтому заказчики экономят на дизайне, отказываются от многокрасочности и сложных маркетинговых решений, — говорится в докладе. — Но в компании считают, что дальнейший рост цен на упаковку неизбежен — значительно подорожали специальные добавки, базовые полимеры и логистика».

Крупный производитель тарного картона полностью переориентировал выпавшие объемы европейского экспорта на Азию.

Другой представитель бумажной отрасли запускает производство импортозамещающего продукта — антибактериальной бумаги, которая пользуется повышенным спросом на российском рынке пищевых продуктов.