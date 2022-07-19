S7 Airlines вводит собственные льготные билеты

© Яна Долганина
S7 Airlines вводит собственные льготные билеты
19 Июл 2022, 12:31

S7 Airlines ввела льготные тарифы для перелетов в 2022- 2023 годах. Они доступны на большинстве собственных маршрутов авиакомпании по России для молодежи, пожилых людей, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и жителей Дальнего Востока.

Для обеспечения большей социальной доступности перелетов S7 Airlines приняла решение ввести собственные льготные тарифы по внутренней маршрутной сети авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика.

Льготные цены действуют не только на тарифе «Эконом Standard», но и на тарифе «Эконом Basic». Если путешественнику не нужен багаж и возможность обменять и вернуть билет, то можно еще больше сэкономить на перелете.

Также на собственные льготные тарифы авиакомпании не действуют никакие ограничения — ни по максимальному количеству билетов, которые можно приобрести, ни по дате вылета с момента покупки. Путешественники могут просто купить выгодный билет по правилам тарифа.

Субсидируемые государством (эта опция была доступна и ранее) и собственные льготные билеты S7 Airlines доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 22 лет включительно, для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет и многодетных семей. Также они открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, а также инвалидам с детства второй или третьей группы. Наконец, билеты по субсидированным тарифам могут приобрести все граждане РФ, зарегистрированные в Дальневосточном федеральном округе.

Путешественники до 23 лет и пожилые люди могут купить льготные и субсидируемые билеты онлайн на официальном сайте и в приложении авиакомпании. Такие тарифы отмечены специальными значками «%». Для остальных категорий пассажиров билеты доступны в офисах продаж S7 Airlines.


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