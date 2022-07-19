Компания «Ситилинк» открыла логистический комплекс под Новосибирском

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Компания «Ситилинк» открыла логистический комплекс под Новосибирском
19 Июл 2022, 12:51

Логистический комплекс площадью более 20 тыс. кв. метров запущен под Новосибирском. Он обеспечит поставку товаров ритейлера «Ситилинк» во все регионы Сибирского федерального округа в короткие сроки и создаст порядка 200 новых рабочих мест.

Распределительный центр ритейлера «Ситилинк» открылся в Новосибирском районе, поселке Садовый. Сейчас комплекс может обрабатывать более 150 грузовых машин с товаром в сутки и хранить более 60 000 наименований товаров, сообщает правительство Новосибирской области.

Распределительный центр помимо Новосибирской области обслуживает Омскую, Томскую, Иркутскую и Кемеровскую области, Красноярский и Алтайский край, Республику Алтай.

Распредцентр позволит доставлять товары покупателям в регионе уже на следующий день, раньше требовалось ждать до четырех дней доставки отсутствующего в регионе товара.

«Все наши магазины-склады дают возможность купить товары „здесь и сейчас“, поэтому компания делает все возможное, чтобы в наших торговых точках был максимально широкий ассортимент. Открытие нового логистического комплекса поможет поддерживать полноту ассортимента и распределять товарный заказ между нашими магазинами и пунктами выдачи заказов», — прокомментировал директор по логистике компании «Ситилинк» Андрей Поляков.


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