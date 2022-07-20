Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 138

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

11:40 Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали тест-систему для выявления оспы обезьян. Сейчас она проходит испытания и готовится к регистрации, сообщает ТАСС.

11:17 Человечество столкнется с массовым голодом, политической дестабилизацией, а также неконтролируемой миграцией в том случае, если не будет принято каких-либо мер для решения продовольственного кризиса, говорится в заявлении Всемирной продовольственной программы ООН. Причины — «спецоперация» в Украине и экономические последствия ковида.

По данным ООН, ежедневно 828 млн человек не доедают. Количество тех, кто испытывает проблемы с продовольствием, возросло с 135 млн в 2019 году до 345 млн человек; 50 млн человек в 45 странах живут на грани голода. В организации заявили, что чтобы накормить 152 млн человек, потребуется $22,2 млрд.

Главное на утро 20 июля



• Крупнейший производитель серебра в России Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов.



«Полиметалл рассматривает возможность изменения структуры группы, которая обеспечила бы обособленное владение активами в зависимости от их юрисдикции. Компания подтверждает, что изучает возможное выделение активов группы в РФ, — говорится в заявлении. — Если возможная сделка будет завершена, компания сфокусируется преимущественно на активах в Казахстане, производство которых составляет более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году достигла $ 984 млн».

Polymetal International plc зарегистрирована на острове Джерси — это головная структура российской горнорудной компании «Полиметалл». Ее основными акционерами, по данным на 2017 год, были российские бизнесмены Александр Несис и Александр Мамут, а также международная корпорация PPF чешского миллиардера Петера Келлнера, погибшего в марте 2021 года на Аляске при крушении вертолета.

• Евросоюз может разрешить российским банкам, попавшим под санкции, разморозить средства, которые необходимы для торговли продуктами и удобрениями, узнало Reuters. По данным агентства, речь идет о части активов ВТБ, Совкомбанка, ВЭБ. РФ «Открытия», Промсвязьбанка, банка «Россия», Новикомбанка и Сбербанка.

• Бывший муниципальный депутат Москвы Юлия Галямина получила предупреждение о возможности замене условного срока на реальный из-за протокола по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение закона о митингах), составленного 1 марта.

23 декабря 2020 года Юлия Галямина была приговорена к двум годам условно по «дадинской статье» о неоднократных нарушениях порядка организации митингов и участия в них (ст. 212.1 УК).

«Я не могу себе представить побег из России. Я не могу себе представить унижение перед людьми, которые запрещают мне заниматься политикой, — отметила Галямина. — Возможно, представления о чести, которые я вынесла из своих любимых романов — не дают мне это сделать. Но я могу представить себе тюрьму. Я понимаю, что это очень тяжело. Но это выбор политика, который хочет оставаться политиком».

• Журналисты петербургского издания «Бумага», закрытого томского «ТВ2» и проекта «Редактор-22» запустили проект «Кто ответил за слова». Он рассказывают, что происходит с российскими региональными СМИ после 24 февраля.

• Режим ЧС федерального уровня ввели из-за лесных пожаров в Якутии и Хабаровском крае, говорится в телеграм-канале Рослесхоза.

«Режим чрезвычайной ситуации федерального значения впервые вводится, на тех площадях, которые сейчас горят в Якутии и Хабаровском крае. В прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели право использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев. При поддержке Президента эти критерии значительно снижены, а значит регионы получат необходимую помощь вовремя», — утверждает министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.



При этом еще 14 июля стало известно, что Рослесхоз отказался вводить режим ЧС федерального уровня, о котором просил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

*По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.