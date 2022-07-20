Автомобиль с ребенком скатился в затопленный карьер в Кузбассе. Мальчик погиб

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В Кемеровской области машина с четырехлетним мальчиком перевернулась в затопленный карьер. Ребенок погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Четырехлетний мальчик погиб в одном из водоемов Кемеровского района, сообщили в пресс-службе управления СК по региону 20 июля.

По версии следствия, 19 июля 2022 года женщина с сыном и родственниками отдыхали на берегу. Рядом стоял автомобиль. Вечером полил дождь, и мальчика посадили в заведенную машину. Через некоторое время она начала двигаться и скатилась в воду. Спасатели извлекли тело ребенка из автомобиля и подняли на поверхность.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Очевидцы уточняют, что инцидент произошел вблизи города Березовского на одном из карьеров. Люди, находившиеся на берегу, пытались добраться до автомобиля с ребенком, но не смогли. Водолазы обнаружили его на глубине 11 метров.

