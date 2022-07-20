Сибирячка родила в 42 года, не подозревая о беременности

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Врачи приняли роды у 42-летней жительницы Омска, которая попала в больницу с «почечной коликой». На осмотре у женщины внезапно начались роды — о своей беременности мама двух детей даже не подозревала.

Омичку доставили с болями животе и подозрением на почечную колику в больницу скорой помощи. Однако при осмотре уролога женщина вдруг начала рожать. О своей беременности пациентка не знала, пишет «Вечерний Омск».



«У нее уже произошло раскрытие матки, была видна головка ребенка, поэтому речи о том, чтобы везти ее в роддом, не было. Дежурная бригада приняла роды у нас в клинике, — рассказал дежурный уролог Илья Аристархов. — Наши врачи и медсестры к таким нештатным ситуациям привычны. Главное, что все закончилось благополучно, мама и ребенок чувствуют себя хорошо».

Женщину сразу же поместили в реанимационный зал. Она родила здоровую девочку.

Рождение дочери стало для женщины неожиданностью. Объемного живота у пациентки не наблюдалось, в женскую консультацию она не ходила, а отсутствие регулярного цикла списывала на возраст.

Роды прошли без осложнений, скоро маму и дочку выпишут. Для женщины это уже третий ребенок.