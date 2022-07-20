Загрязнения рек при золотодобыче вновь обнаружены в Красноярском крае

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В Красноярском крае выявлены загрязнения рек при золотодобыче. Рейды проходили в Северо-Енисейском и Мотыгинском районах. Всего проинспектировали 19 объектов, нарушения выявлены сразу на нескольких.

Так, по данным краевого минприроды, специалисты зафиксировали загрязнение реки Юхтахта. Добычу золота на участке ведет ООО «Артель старателей Ангара — Север». «Обследование показало, что причиной загрязнения водных объектов служит сброс сточных вод из пруда-отстойника данного производства. Природоохранное законодательство предприятие нарушает и на реке Большая Пенченга. Там загрязненная вода из пруда-отстойника дренирует в оборудованный канал и попадает в реку», — говорится в сообщении.



178109желтые реки

Во время облета выявлено загрязнение на реке Куклянда. На участке работает ООО «Перспектива». По предварительной информации, причиной замутнения служит дренирование загрязненной воды из прудов-отстойников предприятия.

Прокуратура даст оценку исполнения золотодобытчиками требований природоохранного законодательства, сообщили в ведомстве. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Проверки будут проводиться на протяжении всего сезона. Практика показывает, что в гонке за прибылью старатели забывают о требованиях законодательства и таким образом наносят значительный вред окружающей среде, водным объектам — это категорически недопустимо. За свою халатность они будут привлечены к ответственности», — комментирует замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.