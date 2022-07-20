Белый медведь с застрявшей в пасти банкой от сгущенки вышел к людям в Красноярском крае
© t.me/radionovasg
Молодой белый медведь, попавший в беду, вышел к людям в поселке Диксон на севере Красноярского края. В пасти у животного застряла банка из-под сгущенки. О случае рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, пообещавшая спасти зверя.
Молодой белый медведь, у которого в пасти застряла металлическая банка из-под сгущенки, пришел за помощью к людям в посёлок Диксон на севере Красноярского края, написала Радионова в тг-канале.
Она отметила, что краснокнижное животное находится на грани смерти и его нужно спасать.
«Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю сегодня вылетят ветеринары из Москвы. Сейчас решаем вопрос с транспортом», — сообщила чиновница.
Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на это уже выдано разрешение.
Новости из рубрики:
Мнения
Кто ответит за провал «ЭпиВакКороны»
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» производства новосибирского центра «Вектор» от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» составила лишь 2%.
Последние материалы
Автобус с десятками детей опрокинулся в Алтайском крае Кассир банка в Томской области похитила 2,4 млн рублей, обменяв их на купюры «банка приколов» Инфляция в Сибири по-прежнему превышает общероссийский уровень Белый медведь с застрявшей в пасти банкой от сгущенки вышел к людям в Красноярском крае Загрязнения рек при золотодобыче вновь обнаружены в Красноярском крае
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo