Белый медведь с застрявшей в пасти банкой от сгущенки вышел к людям в Красноярском крае

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Молодой белый медведь, попавший в беду, вышел к людям в поселке Диксон на севере Красноярского края. В пасти у животного застряла банка из-под сгущенки. О случае рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, пообещавшая спасти зверя.

Молодой белый медведь, у которого в пасти застряла металлическая банка из-под сгущенки, пришел за помощью к людям в посёлок Диксон на севере Красноярского края, написала Радионова в тг-канале.

Она отметила, что краснокнижное животное находится на грани смерти и его нужно спасать.

«Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю сегодня вылетят ветеринары из Москвы. Сейчас решаем вопрос с транспортом», — сообщила чиновница.

Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на это уже выдано разрешение.