Инфляция в Сибири по-прежнему превышает общероссийский уровень

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Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе (СФО) в июне замедлилась до 16,83% после 18,10% в мае. При этом она осталась выше, чем в целом по России — 15,90%. Темпы прироста цен на продовольствие замедлились за счет плодовоовощной продукции.

«На замедление инфляции в округе повлияли преимущественно общероссийские факторы: укрепление рубля, охлаждение спроса населения на ряд непродовольственных товаров после его всплеска в марте, а также расширение предложения на отдельных товарных рынках», — говорится в отчете Банка России.



Продукты: ограничения на экспорт и рост предложения

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в округе в июне уменьшился до 19,34% после 20,79% в мае. Как сообщает Банк России, основной вклад в замедление продолжила вносить динамика цен на плодоовощную продукцию. Укрепление рубля способствовало дальнейшему снижению годовых темпов прироста цен на импортные фрукты и овощи, в частности на бананы, груши, апельсины, чеснок. Этот же фактор, а также увеличение предложения овощей за счет расширения географии поставок и обнуления ввозных пошлин привели к замедлению годового роста цен на капусту, помидоры, а также к снижению цен на морковь и свеклу. При этом цены на фрукты и овощи по-прежнему отличаются повышенной волатильностью.

Увеличение объемов производства свинины в целом по стране, в том числе и в округе, вследствие ввода новых производственных мощностей привело к расширению ее предложения на рынке. Это способствовало замедлению годового роста цен на данный вид мяса. В июне продолжилось замедление годового роста цен на сахар в связи с увеличением поставок на внутрироссийский рынок на фоне ранее введенных правительством России временных ограничений на его экспорт.

Вместе с тем издержки ряда производителей и поставщиков продолжили расти, в том числе из-за перебоев в поставках импортного сырья и оборудования. Например, это привело к ускорению годового удорожания сыров, чая и кофе.

Охлаждение спроса и проблемы с логистикой

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в округе в июне уменьшился до 17,81% после 19,50% в мае.

Снижение инфляционных ожиданий населения на фоне укрепления рубля способствовало дальнейшему охлаждению спроса на легковые автомобили (в том числе с пробегом), компьютеры, бытовую технику и электротовары после роста покупок в марте. В результате годовой рост цен на них продолжил замедляться.

Увеличение предложения на внутреннем рынке моторного топлива, металлов и продуктов переработки древесины из-за ограничений на экспорт способствовали дальнейшему уменьшению годовых темпов прироста цен на бензин и дизельное топливо, стройматериалы. Расширение предложения продуктов переработки древесины также привело к снижению затрат производителей мебели на сырье и способствовало замедлению годового роста цен на их продукцию.

Нарушение международных производственно-логистических цепочек и уход с российского рынка ряда зарубежных компаний привели к дальнейшему снижению предложения некоторых непродовольственных товаров с высокой импортной составляющей в цене. Например, эти факторы продолжали влиять на ускорение годового роста цен отдельных товаров из категорий моющих и чистящих средств, а также парфюмерии и косметики.