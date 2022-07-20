Кассир банка в Томской области похитила 2,4 млн рублей, обменяв их на купюры «банка приколов»
© УМВД по Томской области
В Томской области возбуждено дело о хищении у банка кассиром более 2,4 млн рублей. Женщина просто подменила их купюрами «банка приколов».
Следователями отдела МВД «Асиновский» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении 38-летней кассирши банка.
«По предварительным данным, злоумышленница в период с июня 2017 года по июнь 2022 года, имея доступ к товарно-материальным ценностям, путем подмены на купюры „банка приколов“ похитила из кассы денежные средства в сумме более 2,4 млн рублей», — говорится в сообщении УМВД региона.
В ходе осмотра места происшествия из сейфа, где хранятся деньги, полицейские изъяли две пачки сувенирных купюр.
В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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