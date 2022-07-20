Автобус с десятками детей опрокинулся в Алтайском крае

Пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Алтайском крае. В салоне находилось более 30 детей.

Автобус опрокинулся на трассе в Солонешенском районе Алтайского края. В салоне было 34 ребенка, сообщили в региональной прокуратуре.

«По предварительной информации травмы получили 4 ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травмы получил водитель транспортного средства», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура начала проверку.