Автобус с десятками детей опрокинулся в Алтайском крае

20 Июл 2022, 13:20

Пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Алтайском крае. В салоне находилось более 30 детей.

Автобус опрокинулся на трассе в Солонешенском районе Алтайского края. В салоне было 34 ребенка, сообщили в региональной прокуратуре.

«По предварительной информации травмы получили 4 ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травмы получил водитель транспортного средства», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура начала проверку.


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