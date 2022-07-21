Бастрыкин добрался до независимого депутата горсовета Новосибирска

© Александра Попова. Хельга Пирогова
Бастрыкин добрался до независимого депутата горсовета Новосибирска
21 Июл 2022, 06:45

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин решил проверить независимого депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову. На нее написали донос депутаты, которых связывают с крупным застройщиком.

«Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления С К России по Новосибирской области Зарипову организовать процессуальную проверку в отношении депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, — говорится в заявлении СК РФ. — В ряде СМИ сообщается, что депутаты из Новосибирской области обратились к председателю С К России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих».

Якобы обратившиеся депутаты не называются. Ранее было известно лишь, что первый вице-спикер заксобрания региона Андрей Панфёров решил возмутиться одним из твитов Пироговой. Сейчас пост удален. Но затем, как выяснилось, некоторые депутаты заксобрания региона и горсовета, связанные группой компаний «Расцветай» и депутатом Госдумы от «Единой России» Дмитрием Савельвым, написали донос на Пирогову Бастрыкину.

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Среди обратившихся оказались фракция ЛДПР (не вся) в заксобрании под руководством Александра Щербака и его зама Натальи Красовской, которую связывали с Савельевым. Примечательно, что ни одного единоросса из заксобрания в списке нет. Депутатов горсовета, подписавших обращение, также связывают с ГК «Расцветай» и Савельевым, и среди них из фракции «ЕР» только Павел Чернышев и Ирина Константинова.

«Удивительное совпадение. Список оскорбившихся твитом состоит из ставленников Дмитрия Савельева, депутата Госдумы, связанного с компанией „Расцветай“, — отметили в независимой коалиции „Новосибирск 2020“. — Недавно Савельев лично подал заявление на клевету, из-за которого у вице-мэра Артёма Скатова прошёл обыск».

«Это для настоящих преступлений им требуются месяцы, чтобы раскачаться, а на таких [независимых политиках] они быстро всё проворачивают», — прокомментировала Пирогова Тайге.инфо заявление СК РФ.

Хельгу Пирогову также вызвали на комиссию по этике горсовета из-за твита.


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