Читинский депутат Госдумы из «ЕР» начал угрожать уехавшим журналистам

© t.me/agurulev. Андрей Гурулёв (слева)

Кто-то «дотянется» до уехавших из России журналистов, заявил депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулёв («Единая Россия»). Его слова прокомментировал бывший главный редактор новосибирского НГС Андрей Затирко.

«Часть пятой колонны сбежала за рубеж, чтобы лгать и гадить на голову русскоязычной аудитории оттуда. Читаю таких деятелей, переместившихся в Литву, в Грузию и другие страны победившей демократии. Вижу, как они восхищены тамошними удобствами и как особенно яростно после отъезда ненавидят оттуда Родину, государство наше российское и нас — россиян. Есть, кстати, среди них и журналисты с Забайкальского края — отдельный им пламенный привет от меня и моих боевых товарищей, — написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ от Забайкалья Андрей Гурулёв. — Так вот что я хочу вам сказать, уважаемые господа-предатели. Вы не до конца ещё поняли, что времена сильно изменились и уже не будут прежними».



«Вас или заткнут законами. Или, если вы не захотите их исполнять и будете и дальше упорствовать в своей русофобии, вас переловят. И тут переловят. И там дотянутся», — добавил Гурулёв.

Бывший шеф-редактор «Читы.ру» Андрей Затирко, уехавший из России, прокомментировал слова депутата. Он возглавил редакцию нового медиа «Сирена».

«Не понимаю, в связи с чем Андрей Викторович вспомнил обо мне. Я сейчас занимаюсь тем, чем занимался до этого почти 10 лет, — независимой журналистикой, — сказал Затирко „Чите.ру“. — Только раньше я рассказывал людям о происходящем в регионах, в том числе в Забайкалье, а теперь — о происходящем в России и мире. А в Литве это делаю, так как из-за введенной властями военной цензуры заниматься этим в России стало, с одной стороны, почти невозможно, а с другой — просто опасно. За примерами ходить далеко не надо — возьмите хотя бы преследования журналиста из Абакана Михаила Афанасьева».