Кандидата КПРФ зарегистрировали на выборах главы Бурятии

© Соцсети. Виктор Малышенко

Кандидат от КПРФ на пост главы Бурятии Виктор Малышенко зарегистрирован на выборах. Он поборется с губернатором Алексеем Цыденовым из «Единой России».

Избирком зарегистрировал председателя комитета по госполитике Народного Хурала Виктора Малышенко (КПРФ) на выборах главы Бурятии, сообщило ТАСС.

Виктор Малышенко возглавляет фракцию КПРФ в региональном парламенте. Он родился 27 августа 1975 года, окончил Восточно-Сибирский госуниверситет технологий и управления.

Коммунисты не стали выдвигать известного депутата Госдумы, экс-сенатора Вячеслава Мархаева, который возглавляет реском партии. Но, как отметили в КПРФ, делегаты конференции по выдвижению «было выслушано мнение и пожелание лидера коммунистов Бурятии Вячеслава Мархаева, к которому прислушались и сделали правильный вывод участники». Из 43 делегатов 42 поддержали Малышенко.



Также на выборах зарегистрированы действующий глава республики Алексей Цыденов («Единая Россия»), Сергей Дорош (ЛДПР) и Семен Матхеев («Новые люди»).



Выборы главы Бурятии пройдут 11 сентября (в один день, в отличие от многих других регионов).