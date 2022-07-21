Новосибирский депутат Госдумы заявил об «интеграции» здравоохранения РФ с ЛНР

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Депутат Госдумы от Новосибирской области Олег Иванинский заявил о «перспективах» перехода ЛНР в систему здравоохранения РФ. Замминистра здравоохранения региона, которая ездит по больницам Луганска, «дала прекрасный анализ ситуации».

Новосибирский депутат Госдумы Олег Иванинский хочет «интеграции» систем здравоохранения России и ЛНР, признанной Кремлем. Об этом он сообщил в своем тг-канале.



«Вместе с замминистра здравоохранения Новосибирской области Ладой Шалыгин ой, которая сейчас находится в Луганске, провели рабочую встречу с министром здравоохранения ЛНР Натальей Пащенко. Прежде всего говорили о перспективах перехода ЛНР в систему здравоохранения РФ, — заявил Иванинский. — Встреча прошла очень плодотворно: наш замминистра Лада Станиславовна, которая уже несколько дней ездит по лечебным учреждениям Беловодского района, дала прекрасный анализ всей ситуации».

Депутат также добавил, что вместе с Пащенко они «проработали шаги по различным вопросам».