«Ираэро» увеличивает количество рейсов из Новосибирска в Баку
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Авиакомпания «Ираэро» увеличивает количество рейсов из Новосибирска в Баку с двух по пяти в неделю.
С 1 августа 2022 года авиакомпания «Ираэро» будет выполнять международные рейсы по маршруту Новосибирск — Баку (Азербайджан) — Новосибирск пять раз в неделю.
Полеты будут выполняться на самолетах Superjet 100 по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Цена билета в одну сторону — от 17 000 рублей, сообщает ТАСС.
Сейчас авиакомпания выполняет два рейса в неделю по маршруту Новосибирск — Баку — Новосибирск. Рейсы показывают высокую загрузку самолетов, в связи с чем и принято решение об увеличении частоты полетов.
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