Почти 500 бутылок алкоголя украли у красноярской полиции

© unsplash.com/Valery Tenevoy
Почти 500 бутылок алкоголя украли у красноярской полиции
21 Июл 2022, 12:11

Около 450 бутылок с алкоголем украли у полиции Красноярска. Спиртное якобы хранилось как вещественные доказательства.

«Предварительно установлено, что неустановленные должностные лица ОП № 5 МУ МВД России „Красноярское“ не обеспечили хранение вещественных доказательств по уголовным делам о незаконном производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей жидкости, в результате произошла частичная утрата вещественных доказательств, а именно кража 460 бутылок с алкогольной продукцией», — говорится в сообщении СК РФ по Красноярскому краю.

Ведомство проводит проверку. О возбуждении уголовного дела не сообщается.

В ГУ МВД по Красноярскому краю утверждают, что кражу обнаружили сотрудники отдела собственной безопасности и якобы ее произвел «один из вольнонаемных работников отдела полиции». При этом говорится, что сотрудник будет уволен «при подтверждении вины».

«В ходе проведения проверочных мероприятий оперативниками установлено, что работник, в обязанности которого входило обеспечение сохранности изъятой в рамках расследования уголовных дел и находившейся в камере хранения продукции, распорядился ею по своему усмотрению», — кратко уточнили в полиции.

В ведомстве начали служебную проверку.


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