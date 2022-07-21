Участок под жилищное строительство продается в Новосибирске

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Участок под жилищное строительство продается в Новосибирске
21 Июл 2022, 13:59

ДОМ. РФ объявил аукцион по продаже земельного участка в Новосибирске. Он предназначен под строительство жилья.

Участок площадью 0,38 га в новосибирском микрорайоне Авиастроителей выставлен на торги. Начальная цена лота — 29,42 млн рублей.

Заявки принимаются до 15 августа 2022 года. Аукцион состоится 19 августа.

Участок расположен на улице Республиканская и примыкает к жилой застройке, в ближайшем окружении — вся необходимая инфраструктура, указывается в объявлении.


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