Участок под жилищное строительство продается в Новосибирске
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ДОМ. РФ объявил аукцион по продаже земельного участка в Новосибирске. Он предназначен под строительство жилья.
Участок площадью 0,38 га в новосибирском микрорайоне Авиастроителей выставлен на торги. Начальная цена лота — 29,42 млн рублей.
Заявки принимаются до 15 августа 2022 года. Аукцион состоится 19 августа.
Участок расположен на улице Республиканская и примыкает к жилой застройке, в ближайшем окружении — вся необходимая инфраструктура, указывается в объявлении.
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