Кузбасс сократил добычу угля в первом полугодии на 6%

© Кирилл Канин
Кузбасс сократил добычу угля в первом полугодии на 6%
21 Июл 2022, 15:26

Более 109 млн тонн угля добыто в первом полугодии 2022 года в Кемеровской области. Согласно данным регионального минугля, сокращение добычи в сравнении с аналогичным показателем 2021 года составило 6,4%. На экспорт отгружено на 16% меньше, чем годом ранее.

Регион в основном снизил добычу подземным способом — с 45,1 млн тонн до 38 млн. В разрезах объемы почти не изменились — 71,8 млн тонн против 72,2 млн годом ранее.

Коксующихся марок добыто 32,1 млн тонн (первое полугодие 2021 — 34,1 млн); энергетических марок — 77,7 млн тонн (первое полугодие 2021 — 83,2 млн тонн).

Всего с начала 2022 года кузбасскими предприятиями было отгружено железнодорожным транспортом 98,7 млн тонн, что примерно на 10,4% меньше, чем годом ранее.

В западном направлении отгружено 50,1 млн тонн (- 13% к уровню 2021), в восточном — 24,3 млн тонн (- 11,3% к уровню 2021).

Конечным потребителям с начала года было поставлено 88,1 млн тонн кузбасского угля (- 11% к уровню 2021), в том числе 58,6 млн тонн отгружено на экспорт (- 16% к уровню 2021) .


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