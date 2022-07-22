Осужденный за браконьерство экс-глава района Новосибирской области отказывался платить штраф

© ubinadm.nso.ru. Олег Конюк (слева)

Глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк, лишившийся должности после суда о браконьерстве, задержал оплату штрафа. Его предупредили об уголовной ответственности.

«Мужчина был осужден за незаконную охоту и убийство трех лосей. Как основной вид наказания суд назначил браконьеру штраф в размере 800 тыс. рублей, — сообщили в УФССП по Новосибирской области 22 июля. — После того, как мужчина не оплатил назначенный штраф, исполнительные документы передали судебным приставам для принудительного взыскания».

Пристав предупредил осужденного о замене штрафа на реальный срок, если он не заплатит. «Должник не стал усугублять ситуацию и оплатил имеющуюся задолженность на следующий день», — рассказали в ведомстве.

Речь идет о бывшем главе Убинского района Олеге Конюке, узнал НГС.

Барабинский райсуд признал Конюка («Единая Россия») виновным по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба). В июне 2022 года после вступления решения в силу райсовет лишил Конюка полномочий. Впрочем, на сайте райадминистрации он по-прежнему числится главой.

Как установил суд, 7 декабря 2018 года, не имея квот на добычу лося, Конюк, а также Виктор Камынин, Алексей Карабак, Михаил Мазиев и Александр Нехаев на снегоходах охотились на животных, считающихся особо ценным ресурсом.

«Они произвели не менее восьми прицельных выстрелов в лосей, в результате чего совершили незаконный отстрел троих лосей, после чего при помощи ножей произвели первичную переработку незаконно добытых животных и транспортировку туш в поселок Николаевка-2-я Убинского района, причинив своими совместными преступными действиями Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области материальный ущерб на сумму 240 тыс. рублей, являющийся особо крупным ущербом», — говорили в прокуратуре.

Олег Конюк был переназначен главой администрации Убинского района Новосибирской области в марте 2021 года по представлению конкурсной комиссии, которую наполовину формирует губернатор Андрей Травников («Единая Россия»). При этом ранее Конюка неоднократно пытались привлечь к уголовной ответственности. Помимо незаконной охоты, его обвиняли в превышении полномочий. Также было возбуждено дело о фальсификации выборов на территории района.

Отметим, что до отставки в профиле Конюка во «Вконтакте» висела его фотография с подписью «#ЗаРоссию» и триколором. Сейчас у него на аватарке лишь буквы «О» и «К», а «ЗаРоссию» пропало.