Красноярцы и новосибирцы внесли в финансовую пирамиду свыше 400 млн рублей. Им обещали доход до 34% годовых

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Создатель финансовой пирамиды пойдет под суд за хищения в Красноярске. Он привлек в свой «кооператив» «ИнвестСбер» свыше 400 млн рублей, из них 116 млн мог украсть. Деньги он брал под огромные проценты в Красноярском крае, Хакасии и Новосибирской области.

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Красноярска, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).



Следствие считает, что он похитил свыше 116 млн рублей через потребительский кооператив, который действовал по принципу финансовой пирамиды. Организацию под названием «Фонд Сберегательных вложений» мужчина создал в 2014 году, а затем переименовал в кредитный потребительский кооператив «ИнвестСбер».

По данным сервиса «Контур-Фокус», «ИнвестСбер» возглавлял Евгений Гуров.

Офисы кооператива работали в городах Красноярск, Канск, Ачинск, в Хакасии, в Новосибирской области. Мужчина привлекал деньги под предлогом «эффективного использования» путем предоставления займов другим членам кооператива.

«Обвиняемый оборудовал офисы КПК компьютерной техникой, необходимым программным обеспечением, позволяющим формировать договоры с гражданами о передаче личных сбережений, выдаче займов и вести учет пайщиков, поступления и списания со счетов пайщиков денежных средств, а также иные операции, связанные с ведением деятельности кооператива, гарантируя завышенные компенсационные выплаты по сбережениям от 34% до 7% годовых, размер которых значительно превышал банковские ставки», — рассказали в прокуратуре.

С 2014 по 2019 год он привлек не менее 401 пайщика, которые внесли в кассу кооператива порядка свыше 405 млн рублей. Как полагают следователи, обвиняемый похитил средства у 191 пайщика в размере более 116 млн рублей, которые потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.