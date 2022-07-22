Около 2 тыс. человек остались без света из-за урагана в Новосибирской области
© АО «РЭС»
Из-за урагана в Новосибирской области остались без электроснабжения 15 населенных пунктов. В них проживают свыше 1,8 тыс. человек.
Бригады АО «РЭС» восстанавливают электроснабжение после урагана в Карасукском районе Новосибирской области, сообщает компания в тг-канале.
Вечером 21 июля в районе прошел грозовой фронт с сильным шквалистым ветром и ливнем: порывы ветра буквально сносили всё на своем пути — срывало крыши, падали деревья и даже опоры ЛЭП.
«Из-за погодных аномалий произошло несколько аварийных отключений в электросетях АО „РЭС“, под отключение попали 15 населенных пунктов района с общей численностью населения свыше 1800 человек, а также 71 ТП и 31 СЗП», — говорится в сообщении.
Специалисты филиала «РЭС» работали всю ночь. К утру электроснабжение большинства потребителей было восстановлено, на некоторых участках сети работы продолжаются.
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