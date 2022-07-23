Построенный жителями Бурятии без помощи властей мост разрушен

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Жители бурятского села сами построили мост. Он простоял два года, но не выдержал очередного наводнения.

Жители села Тохой сами построили мост через протоку реки Джида в 2020 году. Он вел к основному подвесному мосту, рассказала местная газета «Джидинка».

В год строительства мост снесло наводнение на 10 метров ниже по течению. Но жители нашли спонсоров и смогли восстановить объект.

Но подъема воды 21 июля мост уже не выдержал и был разрушен, рассказала глава администрации села Оёр Надежда Бадмаева.

В Джидинском районе Бурятии введен режим повышенной готовности из-за сильных дождей