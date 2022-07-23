Сделавшего инвалидом новосибирца экс-полицейского освободят от наказания

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Суд отменил обвинительный приговор в отношении полицейского, сбившего в Новосибирске мужчину и уволенного после этого из органов. Дело направили на пересмотр, но сроки давности в любом случае истекут и бывший силовик не будет наказан.

В октябре 2018 года сотрудник полиции, старший сержант Евгений Брайловский на личном Nissan Almera сбил 22-летнего мужчину, который переходил дорогу во время дождя, в Первомайском районе Новосибирска.

Силовик не признал вину. Он утверждал в суде, что ехал на машине с сыном по улице Первомайская и на зеленый сигнал светофора, проехав зону пешеходного перехода, «на проезжей части дороги увидел пешехода, двигающегося быстрым шагом, возможно бегом, с затемненного края дороги», говорилось в решении суда.

«На голове пешехода был надет капюшон, одежда темного цвета. Пешеход не смотрел в сторону его автомобиля. Когда заметил пешехода, то предпринял экстренное торможение, отчего машину повело влево. В начале торможения произошел наезд, поэтому дальнейшее торможение автомобиля он прекратил. Удар пешехода получился передней правой стороной бампера и правой фарой в левую часть его тела, — утверждал Брайловский. — После удара пешеход отлетел на лобовое стекло на стороне пассажира, проехал на капоте 5−10 метров, после чего упал с машины на проезжую часть дороги».

Пострадавший Анатолий Гаврилов получил открытый перелом черепа, тяжёлый ушиб головного мозга и закрытый перелом ноги, впал в кому, писала «КП-Новосибирск». На видео, которое было в распоряжении редакции, заметно, что молодой человек дождался зеленого сигнала светофора, и только потом начал переходить дорогу. В этот момент его и сбила иномарка. Это подтвердило и обвинение.

Гаврилов стал инвалидом второй группы. После этого его уволили с работы в супермаркете. «Еще у Толи неправильно срослись кости, было несколько операций. Сейчас у него одна нога короче другой… Еще у него упало зрение, слух», — говорила представитель пострадавшего, юрист Диана Кравчук.

Первомайский райсуд приговорил полицейского к 1,5 годам ограничения свободы и обязал выплатить пострадавшему 750 тыс. рублей в качестве компенсации. Брайловского также уволили из полиции.

Облсуд оставил приговор в силе, но в кассации решение отменили и отправили дело на новое рассмотрение. «На данный момент сроки давности привлечения к уголовной ответственности прошли и даже в случае обвинительного приговора подсудимого освободят от уголовной ответственности», — рассказала «Комсомолке» помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.



Сейчас у пострадавшего умственное развитие «деградировало до уровня 10 летнего ребенка», пишет издание со ссылкой на родственников. Речь уже идет о первой группе инвалидности. Кроме того, по данным «КП», осужденный экс-полицейский выплачивает незначительные суммы.