Пять человек захлебнулись в перевернутой машине в Томской области

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В Томской области иномарка вылетала в кювет. В салоне нашли пять тел. Люди могли захлебнуться.

Автомобиль Toyota Corolla нашли перевернутым в канаве на трассе «Белый Яр-Колпашево». В салоне нашли пять погибших, сообщили в региональной прокуратуре.

«По предварительным данным автомобиль съехал в кювет, водитель и пассажиры захлебнулись водой», — считают в ведомстве.



Прокуратура Верхнекетского района «контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по данному факту процессуального решения», добавили в пресс-службе.