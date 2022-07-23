Элитный коттедж тезки вице-губернатора продают в Новосибирске

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Особняк продают в курортной зоне Новосибирска почти за 70 млн рублей. Он может принадлежать бывшему депутату Госдумы от «Единой России» Максиму Кудрявцеву, которого губернатор Андрей Травников недавно сделал своим заместителем.

Трехэтажный особняк на Дачном шоссе в ДНТ «Ельцовка» выставили на продажу за 68 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте N1.

«Уютная загородная резиденция расположена в коттеджном посёлке ДНТ „Ельцовка“ Экологически чистый район Заельцовский, в 15 минутах езды от города, по идеально асфальтированной дороге, — утверждается в объявлении. — Рядом в шаговой доступности Green Wood SPA&HOTEL и один из лучших ресторанов „На Даче“. В непосредственной близости река Обь».

Дом на семь комнат. В цоколе есть помещение под тренажерный зал, кабинет, прачечная, бойлерная и погреб. Гараж рассчитан на три машины. На первом этаже разместили столовую и гостинную. Общая площадь особняка составила 452 кв. метров.

Половина участка и дома принадлежат в равных долях Кудрявцеву Максиму Георгиевичу, пишут НГС.Новости со ссылкой на выписку из ЕГРН. Это полный тезка экс-депутата Госдумы от «Единой России», бывшего вице-президента «Ростелекома» Максима Кудрявцева. В апреле 2022 года губернатор Травников назначил его своим заместителем в должности руководителя постпредства Новосибирской области в Москве.

«Вторая половина участка и дома принадлежит, предположительно, жене. Поскольку ее имя и сведения о профессии совпадают с тем, что указано на сайте „Единой России“», — отметило издание.

При этом в последней известной декларации Кудрявцева на сайте Госдумы есть данные только о коттедже площадью 328,8 кв. метров. Те же данные указаны в официальной декларации о его доходах за 2021 год, когда он отчитывался уже в статусе вице-губернатора.

Максим Кудрявцев родился в 1975 году в Алтайском крае. Долгое время работал в телекоме, с 2011 года занимал пост главы сибирского филиала «Ростелекома» в должности вице-президента госкомпании. В 2015 году прошел в новосибирское заксобрание по списку «Единой России», а в 2016-м — в Госдуму, по Центральному округу №136.

В 2021-м Кудрявцев не стал переизбираться в парламент. Вместо него единороссы выдвинули на Центральном округе Дмитрия Савельева, который перед этим решил выйти из ЛДПР.

