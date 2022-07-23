Старый-старый Рим: «Темные очки» Дарио Ардженто

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Классик итальянского джалло Дарио Ардженто вернулся на экраны спустя 10 лет. Он решил окунуть зрителей в истоки своего творчества через «Темные очки», но получилось ли у него создать фильм, который устоит под напором современных веяний?

Тайга.инфо рассказывает о новой картине Дарио Ардженто «Темные очки» (Occhiali neri).

В ожидании смерти

Солнце вот-вот спрячется за луной, люди замирают в ожидании тайного, гипнотического действа. Среди них и наша героиня, Диана (Иления Пасторелли), она не успевает вовремя надеть очки и получает легкий ожог глаз, ей придется поносить темные очки. Именно в них она предстает уже в следующей сцене: секс-работница покидает отель, но за ней начинает гнаться маньяк. Девушка убегает, но попадает в аварию и теряет зрение, теперь ее мир окрашен в черный цвет римской ночи, и за ней продолжает охотиться тот же жестокий убийца с удавкой, затягивающейся у горла жертв.

Сюжет затягивает притягательной возможностью посмотреть на хоррор, где жертва становится абсолютно беззащитна, а маньяк, как и положено в джалло вездесущ и мотивы его неясны. Однако, здесь наступает первое разочарование: Ардженто не пытается создать гнетущую атмосферу фатализма происходящего. Взамен этого он вручает героине сначала собаку-поводыря, а потом китайского-мальчика (Андреа Чжан), который единственный из семьи выжил в той аварии, где Диана потеряла зрение. В одиночестве героиню мы почти не видим.

Дряхлеющий жанр

Джалло стало популярным именно благодаря Ардженто еще в 1970-е. Барочный стиль режиссера предполагал обилие крови, эротики и саспенс, строящийся не на хоррор-аспектах, а на расследовании преступления. Однако, морально джалло устарело еще в конце 80-х, тогда и сам Дарио Ардженто перешел в разряд классиков, которые не умеют снимать актуальное кино. «Темные очки» – это тоже привет тому старому Ардженто, но уже без барочного лоска. Как признается режиссер, идея картины пришла к нему еще в 90-е, и есть ощущение, что именно в те годы фильм и должен был сниматься.

Любимый Ардженто натуралистический подход к съемкам слэшер-элементов сейчас не работает. Вместо мерзкого и в то же время эстетического убийства мы получаем топорную съемку и дешевый маскарад, совсем не впечатляющий нынешнего зрителя, который посмотрел хотя бы пару хорроров последних десяти лет.

Затмение автора

Старомодность подхода обозначается и в стиле монтажа: в отличии от современного хоррора, Ардженто четко обозначает музыкой и стилем монтажа, где начинаются напряжение и страх. Это, с одной стороны, иногда дает реально крутые сцены, дебют у фильма действительно хороший и драйвовый (сцена погони лучшая в фильме с точки зрения динамики). С другой стороны, четкое эпизодическое разделение быстро наскучивает, и сюжет начинает скакать от банальной разговорной драмы до попыток пойти в старомодный хоррор.

Гипнотическое начало, к сожалению, так и остается лучшим моментом «Темных очков». Оммаж Ардженто к 90-м получился слишком уж банальным и незамысловатым. При этом смотреть фильм не совсем уж скучно, и он может дать одноразовое приключение в ночном Риме, которое подарит эмоции будто бы вы снова смотрите хорроры из прошлого.

Кирилл Букетов