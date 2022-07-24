Двое человек пострадали в аварии со скорой помощью в Новосибирске

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Автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой и «Газелью». Двоих пострадавших с травмами увезли в больницу. Полиция начала проверку.

ДТП с участием скорой помощи произошло в Октябрьском районе Новосибирска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области 24 июля.

По данным ведомства, на улице Большевистская столкнулись скорая, легковушка Renault и автомобиль «ГАЗ». Пострадали водитель иномарки 1965 года рождения и женщина 1966 года рождения, которая сопровождала пациентку скорой.

Полиция начала проверку.

В паблик «АСТ54» уточнили, что седан получил сильный боковой удар, а у спецавтомобиля повреждена передняя часть.