Двое человек пострадали в аварии со скорой помощью в Новосибирске
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Автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой и «Газелью». Двоих пострадавших с травмами увезли в больницу. Полиция начала проверку.
ДТП с участием скорой помощи произошло в Октябрьском районе Новосибирска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области 24 июля.
По данным ведомства, на улице Большевистская столкнулись скорая, легковушка Renault и автомобиль «ГАЗ». Пострадали водитель иномарки 1965 года рождения и женщина 1966 года рождения, которая сопровождала пациентку скорой.
Полиция начала проверку.
В паблик «АСТ54» уточнили, что седан получил сильный боковой удар, а у спецавтомобиля повреждена передняя часть.
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