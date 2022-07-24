Жительницу Приангарья застрелили в машине. Позже в лесу нашли тело ее мужа
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В Иркутской области в машине нашли тело женщины с простреленной головой. Спустя некоторое время в лесу мертвым обнаружили ее мужа. Он мог убить супругу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Возле Железногорска-Илимского в автомобиле нашли тело 38-летней женщины с огнестрельным ранением головы, сообщили в пресс-службе управления СК по Иркутской области 24 июля.
В СК рассказали, что на место выехали следователи, криминалист и полиция. Подруга убитой заявила, что женщину застрелил ее муж, а после скрылся.
Позже мужчину нашли мертвым в лесу. Ведомство возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство). Следователи опрашивают родственников и друзей погибших.
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