Жительницу Приангарья застрелили в машине. Позже в лесу нашли тело ее мужа

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В Иркутской области в машине нашли тело женщины с простреленной головой. Спустя некоторое время в лесу мертвым обнаружили ее мужа. Он мог убить супругу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Возле Железногорска-Илимского в автомобиле нашли тело 38-летней женщины с огнестрельным ранением головы, сообщили в пресс-службе управления СК по Иркутской области 24 июля.

В СК рассказали, что на место выехали следователи, криминалист и полиция. Подруга убитой заявила, что женщину застрелил ее муж, а после скрылся.



Позже мужчину нашли мертвым в лесу. Ведомство возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство). Следователи опрашивают родственников и друзей погибших.

