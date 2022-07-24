Жительницу Приангарья застрелили в машине. Позже в лесу нашли тело ее мужа

© irk.sledcom.ru
Жительницу Приангарья застрелили в машине. Позже в лесу нашли тело ее мужа
24 Июл 2022, 09:50

В Иркутской области в машине нашли тело женщины с простреленной головой. Спустя некоторое время в лесу мертвым обнаружили ее мужа. Он мог убить супругу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Возле Железногорска-Илимского в автомобиле нашли тело 38-летней женщины с огнестрельным ранением головы, сообщили в пресс-службе управления СК по Иркутской области 24 июля.

В СК рассказали, что на место выехали следователи, криминалист и полиция. Подруга убитой заявила, что женщину застрелил ее муж, а после скрылся.

Позже мужчину нашли мертвым в лесу. Ведомство возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство). Следователи опрашивают родственников и друзей погибших.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Кто ответит за провал «ЭпиВакКороны»
Алексей Мазур
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» производства новосибирского центра «Вектор» от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» составила лишь 2%.
Последние материалы
24 Июл, 09:50
Жительницу Приангарья застрелили в машине. Позже в лесу нашли тело ее мужа
24 Июл, 08:09
Двое человек пострадали в аварии со скорой помощью в Новосибирске
24 Июл, 05:51
Массовая гибель пчел произошла в Омской области
24 Июл, 04:53
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 142
23 Июл, 13:49
Старый-старый Рим: «Темные очки» Дарио Ардженто
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования